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Metaratings: Данил Глебов будет зарабатывать 1.2 млн евро за сезон в случае трансфера в "Динамо"

Стала известна возможная зарплата полузащитника "Ростова" Данила Глебова в московском "Динамо".
Фото: официальный сайт РПЛ
"Ростов" и "Динамо" близки к закрытию сделки по трансферу полузащитника сборной России Данила Глебова в московский клуб. Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал с бело-голубыми пятилетний контракт. По данным Metaratings, зарплата Глебова в "Динамо", если трансфер состоится, будет составлять 1.2 миллиона евро за сезон.

Ранее в прессе появлялась информация, что клубы активно обсуждают детали возможной сделки. Сумма трансфера может составить 8 миллионов евро. Данил Глебов защищает цвета "Ростова" с 2019 года. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник принял участие в 17 матчах, в которых оформил 1+1 по системе "гол+пас".

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