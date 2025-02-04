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Алаев — о легионерах, не приехавших на сборы: это больше связано с играми агентов

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с легионерами, которые не приехали на зимние сборы российских клубов.
Фото: ФК ЦСКА
«Не приезд легионеров на сборы это не только проблема клубов РПЛ, но и зарубежных после дела Лассана Диара. Сейчас об этом все говорят, в том числа представители УЕФА и ФИФА. Данное дело может в принципе открыть ящик пандоры и разрушить систему трансферов в мировом футболе. По поводу нынешней ситуации с легионерами: сейчас это больше игры агентов, которые используют дырки в законодательстве», — заявил Алаев «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что на зимние сборы не приехали такие игроки, как Бителло («Динамо»), Родриго Саравия («Ростов»), Харди Томпсон («Оренбург»), Камило («Ахмат»), Виктор Мендес («Крылья Советов») и другие.

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло недавно все же присоединился к команде на сборах. А Виктор Мендес, несмотря на то, что находился в аренде в «Крыльях Советов», перешёл из ЦСКА в «Коло-Коло» за 1,2 миллиона евро.

Однако еще не со всеми игрокам ситуация разрешена. Например, Камило из «Ахмата» и Родриго Саравия из «Ростова» все еще не вернулись на сборы и хотят перейти в клубы, расположенные ближе к их родным странам, несмотря на действующие контракты с нынешними командами.

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