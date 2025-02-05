"Мы пообщались с руководством "Оренбурга". Все хорошо, Джимми останется в клубе и постарается помочь команде остаться в РПЛ. Продление контракта? Нет, в клубе этот момент не обсуждают до тех пор, пока не будет понимания, останутся ли они в высшем дивизионе", - цитирует Родригеса "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джимми Марин провел за "Оренбург" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России оренбуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком", который занимает третье место в таблице.
Агент: Марин останется в клубе и постарается помочь команде. Продление контракта пока не обсуждалось
Футбольный агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы нападающего "Оренбурга" Джимми Марина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"