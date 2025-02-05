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"РБ Спорт": "Пари НН" отказался продавать Боселли в "Хетафе"

"Пари НН" отказался продавать Пабло Боселли в испанский "Хетафе".
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, "Хетафе" сделал предложение по приобретению Хуана Боселли, однако "Пари НН" отказался от трансфера. Не исключено, что переговоры будут возобновлены летом, сам футболист считает, что может уйти на повышение.

В текущем сезоне Хуан Боселли провел за "Пари НН" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего уругвайца в 900 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России нижегородцы сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном".

Источник: "РБ Спорт".

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