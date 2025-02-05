По информации источника, "Хетафе" сделал предложение по приобретению Хуана Боселли, однако "Пари НН" отказался от трансфера. Не исключено, что переговоры будут возобновлены летом, сам футболист считает, что может уйти на повышение.
В текущем сезоне Хуан Боселли провел за "Пари НН" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего уругвайца в 900 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России нижегородцы сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном".
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Пари НН" отказался продавать Боселли в "Хетафе"
"Пари НН" отказался продавать Пабло Боселли в испанский "Хетафе".
Фото: ФК "Пари НН"