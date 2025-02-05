"На мой взгляд, это фол. Вратарь прикрывает мяч корпусом, а игрок ЦСКА сначала через ногу бьет по колену, потом касается мяча. Поэтому стоило зафиксировать фол. Такие голы не засчитываются", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА в рамках Зимнего кубка РПЛ встречались друг с другом 4 февраля. Основное время игры завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти победу одержал "Зенит" (4:1).
Второй гол ЦСКА в матче был забит на 88-й минуте - отличился белорусский форвард Артем Шуманский после передачи узбекского хавбека Аббосбека Файзуллаева.
Лапочкин заявил об ошибке арбитра, который засчитал второй гол ЦСКА в ворота "Зенита"
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился своим мнением о правильности второго гола московского ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"