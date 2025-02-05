"Барко не идет ни в какое сравнение с тем же Титовым. Все им восхищаются, но Барко – это половина Титова. Зачем нам этот маленький аргентинец, который занимается самолюбованием и беготней с мячом, а не совершает полезные действия? Нашим клубам надо искать титовых, гавриловых и черенковых среди наших ребят, а не платить огромные деньги за непонятно кого", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".
Атакующий полузащитник Эсекьель Барко является игроком московского "Спартака" с 25 июля 2024 года, когда его за 14 миллионов евро выкупили у арегнтинского "Ривер Плейта". Действующий контракт аргентинского игрока с красно-белыми рассчитан на срок до конца сезона-2026/27.
В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 9 голов, отдал партнерам по команде 6 голевых передач и получил 2 жёлтые карточки.
"Занимается самолюбованием". Червиченко сравнил Барко с Егором Титовым
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об аргентинском полузащитнике московского клуба Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"