"Футболист-то хороший. Он был одним из лучших. Как Глушенков. Макс ведь тоже сначала в "Локомотиве" не особо играл, а потом как начал выдавать. Это поколение мне нравится - Глушенков, Пиняев, Зиньковский. "Ростову" нужны такие креативные ребята. Если Зиньковский будет там играть, то переход пойдет ему на пользу", - поделился Мостовой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Антон Зиньковский может покинуть московский "Спартак" в зимнее трансферное окно. Как сообщается, в услугах футболиста заинтересованы "Химки" и "Ростов". В текущем розыгрыше РПЛ на счету Зиньковского семь матчей в составе "Спартака". Результативными действиями игрок не отмечался.
В Кубке России Антон Зиньковский принял участие в шести матчах и оформил три результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: "Ростову" нужны такие креативные ребята, как Зиньковский. Трансфер пойдет ему на пользу
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном переходе вингера "Спартака" Антона Зиньковского в "Ростов".
Фото: официальный сайт "Спартака"