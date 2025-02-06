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Мостовой: "Ростову" нужны такие креативные ребята, как Зиньковский. Трансфер пойдет ему на пользу

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном переходе вингера "Спартака" Антона Зиньковского в "Ростов".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Футболист-то хороший. Он был одним из лучших. Как Глушенков. Макс ведь тоже сначала в "Локомотиве" не особо играл, а потом как начал выдавать. Это поколение мне нравится - Глушенков, Пиняев, Зиньковский. "Ростову" нужны такие креативные ребята. Если Зиньковский будет там играть, то переход пойдет ему на пользу", - поделился Мостовой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Антон Зиньковский может покинуть московский "Спартак" в зимнее трансферное окно. Как сообщается, в услугах футболиста заинтересованы "Химки" и "Ростов". В текущем розыгрыше РПЛ на счету Зиньковского семь матчей в составе "Спартака". Результативными действиями игрок не отмечался.

В Кубке России Антон Зиньковский принял участие в шести матчах и оформил три результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт"

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