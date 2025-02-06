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Радченко: возможный уход Роши - потеря для ЦСКА. если бы клуб боролся за "золото", он не пошел бы на эту продажу

Экс-футболист Дмитрий Радченко прокомментировал слухи о возможной продаже защитника ЦСКА Виллиана Роши в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Для ЦСКА возможный уход Роши - это большая потеря. Виллиан является одним из ключевых игроков линии обороны. "Армейцам" будет очень непросто заменить Рошу в такой короткий период времени. Но многое зависит от задач ЦСКА на этот сезон. Если бы ЦСКА находился в верхней части турнирной таблицы и боролся за "золото", клуб точно не пошёл бы на продажу Роши, - заявил Радченко.

Бразильский центральный защитник Виллиан Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года. Из португальского "Портимоненсе" он перешел за 2 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация, что "армейцы" готовы расстаться с футболистом уже этой зимой, если по нему поступит выгодное предложение.

Сообщалось, что в услугах Виллиана Роши была заинтересована "Верона", но предложение итальянцев не устроило ЦСКА. Также, по данным СМИ, интерес к бразильцу проявляют клубы с Ближнего Востока. В текущем сезоне Роша провел 14 матчей в РПЛ и оформил две результативные передачи.

Источник: "Чемпионат"

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