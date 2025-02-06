Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
Прерван
Интер

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
ТоттенхэмНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
21:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
23:30
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
17:00
ТорпедоНе начат
Оренбург
17:30
КАМАЗНе начат

Вингер "Тобола" Ислам Чесноков может перейти в "Ахмат" или "Пари НН"

Футболист сборной Казахстана Ислам Чесноков может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Тобола"
Правый вингер "Тобола" Ислам Чесноков заинтересован в продолжении карьеры в России. Как сообщает Metaratings, услуги футболиста были предложены ряду российских клубов, в числе которых грозненский "Ахмат" и нижегородский "Пари НН". По данным источника, инициатива исходит именно от самого футболиста. Переход может быть осуществлен на правах аренды.

Ислам Чесноков выступает за "Тобол" с февраля 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 12 забитых мячей и шесть результативных передач в 31 матче за клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает Чеснокова в 800 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится