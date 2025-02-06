Вингер "Тобола" Ислам Чесноков может перейти в "Ахмат" или "Пари НН"

Футболист сборной Казахстана Ислам Чесноков может продолжить карьеру в РПЛ.

Фото: официальный сайт "Тобола"

Правый вингер "Тобола" Ислам Чесноков заинтересован в продолжении карьеры в России. Как сообщает Metaratings, услуги футболиста были предложены ряду российских клубов, в числе которых грозненский "Ахмат" и нижегородский "Пари НН". По данным источника, инициатива исходит именно от самого футболиста. Переход может быть осуществлен на правах аренды.



Ислам Чесноков выступает за "Тобол" с февраля 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 12 забитых мячей и шесть результативных передач в 31 матче за клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает Чеснокова в 800 тысяч евро.

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