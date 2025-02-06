"Активность на трансферном рынке говорит об амбициях "Спартака". Но мы знаем, как их нынешний может ошибаться с игроками, примеров много. Главное, чтобы новички нужны были Станковичу, а не кому-то другому, кому-то из руководства. В последнее время менеджмент "Спартака" работал исключительно на личную выгоду", - заявил Камоцци.
Московский "Спартак" завершил осеннюю часть чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 37 очков. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет два очка. На два очка красно-белые опережают "Динамо" и "Локомотив", который также входят в пятерку лидеров чемпионата по итогам осени.
В зимнее трансферное окно "Спартак" приобрел голкипера Илью Помазуна из московского "Спартака". В ближайшее время ожидается закрытие сделок по трансферам полузащитника Ивана Илича из "Торино", вингера "Ривер Плейта" Пабло Солари, а также форварда АЕКа Леви Гарсия.
Источник: "РБ СПорт"
Камоцци: активность "Спартака" на трансферном рынке говорит об амбициях
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, высказался о работе красно-белых в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"