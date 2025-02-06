"Конечно, я жду интриги до последнего тура, чтобы всё решалось в последних матчах. Хочется как минимум повторения прошлогодней истории. Если чемпионство будет разыгрываться среди нескольких команд, еще лучше. Если чемпионство будет разыгрываться среди нескольких команд, еще лучше", - заявил Алаев.
По итогам прошлого сезона чемпионом России стал "Зенит", опередив на одно очко финишировавших на втором и третьем местах "Краснодар" и "Динамо". Отрыв сине-бело-голубых от обоих преследователей составил одно очко. В заключительном туре "Краснодар" и "Динамо" встречались друг с другом, а "Зенит" принимал "Ростов".
По итогам первой части сезона 2024/25 "Зенит" с 39 очками в 18 матчах занимает вторую строчку. Столько же очков в активе лидирующего "Краснодара". Подопечные Мурада Мусаева опережают действующих чемпионов по дополнительным показателям. Тройку лидеров с 37 очками замыкает "Спартак".
Источник: "Матч ТВ"
Президент РПЛ Алаев: в чемпионате жду интриги до последнего тура
Глава РПЛ Александр Алаев поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Фото: официальный сайт РФС