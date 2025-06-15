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Заварзин: основной критерий приглашения Заболотного в "Спартак" - это паспорт

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин отреагировал на информацию на возможный переход форварда Антона Заболотного в московский клуб.
Фото: ФК "Химки"
"Регламент на легионеров существует, никто его не отменял. Да и сами иностранцы в условиях нынешних санкций с меньшим желанием едут играть в Россию. Европейских турниров у нас нет. Тут если только подзаработать. Так что Заболотный — нормальный вариант. Тем более в "Спартаке" все нападающие мелкие, а этот покрупнее. Но основной критерий приглашения Заболотного — это паспорт", - приводит слова Заварзина "Советский спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий Антон Заболотный может продолжить карьеру в московском "Спартаке".

Сезон-2024/25 форвард провёл в подмосковных "Химках", в составе которых он принял участие в 31 официальном матче, забил в ворота соперников 6 голов, отдал одноклубникам 6 голевых передач, получил 6 жёлтых карточек.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет 700 тысяч евро.

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