"Аль-Наср" с Криштиану Роналду летом может в Москве сыграть против "Динамо" и ЦСКА

"Мы бы были рады видеть "Аль-Наср" в рамках Братского Кубка. Думаю, что Роман Бабаев будет солидарен со мной", - приводит слова Гафина "Чемпионат".
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой защитник саудовского "Аль-Насра" клуба Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Васлом" в спортивном костюме с символикой московского "Динамо". Впоследствии столичный клуб отправил принял решение отправить футболисту, а также его одноклубнику - Криштиану Роналду - клубную футболку.
Братский кубок - это международный турнир, который традиционно проходит летом в межсезонье в Москве. В нем принимают участие московские ЦСКА и "Динамо", а также белградский "Партизан".