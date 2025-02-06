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"Аль-Наср" с Криштиану Роналду летом может в Москве сыграть против "Динамо" и ЦСКА

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин пригласил саудовский "Аль-Наср" в Россию для участия летом в предсезонном Братском Кубке.
Фото: ФК "Аль-Наср"
"Мы бы были рады видеть "Аль-Наср" в рамках Братского Кубка. Думаю, что Роман Бабаев будет солидарен со мной", - приводит слова Гафина "Чемпионат".

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой защитник саудовского "Аль-Насра" клуба Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Васлом" в спортивном костюме с символикой московского "Динамо". Впоследствии столичный клуб отправил принял решение отправить футболисту, а также его одноклубнику - Криштиану Роналду - клубную футболку.

Братский кубок - это международный турнир, который традиционно проходит летом в межсезонье в Москве. В нем принимают участие московские ЦСКА и "Динамо", а также белградский "Партизан".

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