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В "Аль-Насре" согласны сыграть с российскими клубами, но пока не могут согласовать даты

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте заявил, что саудовский клуб открыт к проведению товарищеских матчей с командами из России, но этому мешает несовпадение игровых календарей.
Фото: IMAGO
«Мы обсуждали возможность товарищеских матчей с российскими командами, но сделать это сложно из?за разных календарей. Ваши клубы начинают тренировочные сборы в начале января. Это как раз тот момент, когда в нашем чемпионате возобновляется сезон после паузы. Если мы сможем найти подходящую дату, тогда почему бы и не сыграть?», — заявил Дюранте «Матч ТВ».

Напомним, что за футбольный клуб «Аль-Наср» выступают известные игроки, такие как Криштиану Роналду, Садио Мане, Джон Дуран и другие.

На данный момент «Аль-Наср» занимает четвертое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 38 очков после 18 туров. Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров турнира с 15 забитыми мячами на данный момент.

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