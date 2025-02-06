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Джурасович: попробую водку, если "Акрон" станет обладателем Кубка России

Алекса Джурасович полузащитник тольяттинского «Акрона» выдвинул условие, при котором может попробовать водку.
Фото: ФК "Акрон"
«Водку еще не пробовал. Но если «Акрон» по итогам сезона добьется выдающегося результата, например, выиграет Кубок России, то может быть и попробую водку!

Пьют ли футболисты алкоголь в Сербии? Не могу сказать, что есть какая-то радикальная разница с Россией в плане отношения к алкоголю», — цитирует Джурасовича «РБ Спорт».

«Акрон» находится в 1/8 финала пути регионов в Кубке России. В этом раунде им предстоит встреча с московским «Спартаком». Матч состоится 12 марта на стадионе «Самара Арена».

Джурасович проводит свой дебютный сезон в «Акроне». Летом он перешёл из сербского клуба «Спартак-Субботица» за 500 тысяч евро. 22-летний полузащитник провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге и три игры в Кубке России.

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