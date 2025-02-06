Самый странный переход в рамках РПЛ за последнее время? Из последнего — не очень понял, зачем Саша Соболев перешёл в «Зенит». В «Спартаке» он реально был одним из лидеров, на тот момент спокойно выигрывал конкуренцию у дорогостоящего Угальде. Со Станковичем он бы смог выйти на ещё более высокий уровень. Не думаю, что он кардинально меньше получал в «Спартаке». Играй, доказывай, акционеры «Лукойла» могут позволить зарплаты на уровне «Зенита», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».
Александр Соболев, 27-летний форвард, летом 2024 года перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет уже 6 миллионов евро.
За свою карьеру в «Спартаке» Александр сыграл 140 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 голевые передачи. В составе «Спартака» он также становился обладателем Кубка России в 2022 году.
Агент Кузьмичёв: не понял переход Соболева в "Зенит", играй и доказывай в "Спартаке"
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв прокомментировал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
Фото: ФК "Зенит"