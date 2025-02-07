— Кривцов точно останется в «Краснодаре» до кона сезона?
— В этом я не уверен. Точно ничего не могу сказать. Еще несколько дней остается до закрытия трансферного окна в Эмиратах, но не знаю, успеем ли — "Краснодар" не хочет его отпустить, - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее Младен Гргич заявил, что полузащитником "Краснодара" Никитой Кривцовым интересовались два российских клуба, а также команды из Европы.
В текущем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Южане сыграют на своем поле с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Агент Кривцова: не уверен, что Никита останется в "Краснодаре" до конца сезона
Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"