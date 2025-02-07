"Я знаю игроков, но вы застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже покинул команду. Сегодня я встретил Рябчука", - приводит слова Гарсии "Матч ТВ".
7 февраля московский "Спартак" объявил о подписании контракта тринидадского 27-летнего нападающего Ливаем Гарсией. Срок заключенного соглашения рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Форвард в составе красно-белых будет выступать под 11-м игровым номером.
Ливай Гарсия: футболисты "Спартака"? Знаю Шамара
Новичок "Спартака" нападающий Ливай Гарсия постарался назвать трех футболистов московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"