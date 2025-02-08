"У меня были варианты в Европе, но я хотел поиграть за клуб, который борется за чемпионство. "Зенит" - такой клуб, так что принять решение о переходе было нетрудно. Интерес был из многих стран - я уже и забыл, из каких (смеется). Было очень много вариантов", - приводит слова Дркушича "РИА Новости".
Ваня Дркушич перешел из "Сочи" в петербургский "Зенит" в августе 2024 года за 4 миллиона евро и подписал с сине-бело-голубыми подписал контракт на срок до 30 июня 2029 года. Первую часть сезона-2024/25 словенский защитник провёл в аренде в сербской "Црвене Звезде".
В начале февраля Дркушич прибыл в расположение "Зенита", в составе которого проведет вторую часть текущего сезона.
Дркушич: выбрал "Зенит", а не Европу, потому что хотел борется за чемпионство
Словенский защитник "Зенита" Ваня Дркушич рассказал о причинах своего перехода в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"