"Думаю, ему пока всё-таки тяжело дается игра. Потому что его окружают новые партнеры, тренер по-другому ведет игру… Но мне кажется, к Хвиче есть доверие в "ПСЖ", он его оправдывает. Думаю, у "ПСЖ" теперь будет тройка нападения одна из лучших в Европе — Барколя, Хвича и Дембеле. Но надо их троих как-то в единое целое совместить. Может быть, пока это не совсем получается. Но это интересный проект", - приводит слова Семина "Матч ТВ".
7 февраля французский "ПСЖ" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25 одержал победу над у "Монако" со счётом 4:1. На 54-й минуте второй гол в исполнении парижан забил вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия, который стал игроком парижского клуба 17 января 2025 года, когда его выкупили у итальянского "Наполи" за 70 миллионов евро.
Для грузинского футболиста данный матч стал четвёртым в составе "ПСЖ" - теперь у него в активе один забитый гол и одна голевая передача.
Сёмин - о первом голе Кварацхелии за "ПСЖ": к Хвиче есть доверие в клубе, он его оправдывает
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на первый гол грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе "ПСЖ".
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