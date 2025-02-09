"Конечно, грамотная работа "Зенита" в зимнее трансферное окно увеличивает их шансы на чемпионство. Пока что состав петербуржцев выглядит убедительнее, чем у остальных, но еще нужно посмотреть, как новые футболисты впишутся в игру команды после сборов", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел нападающего Луиса Энрике у бразильского "Ботафого" в рамках обмена, в обратном направлении последовал Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Лидирующий в таблице "Краснодар" имеет в своем активе такое же количество очков.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Непомнящий: состав "Зенита" выглядит убедительнее, чем у остальных
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионских амбициях петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"