Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
Хетафе2 тайм
Валенсия
18:15
ЛеганесНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Севилья
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Парма1 тайм
Лацио
0 - 0 0 0
Монца1 тайм
Лечче
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
Страсбург
19:15
МонпельеНе начат
Осер
19:15
ТулузаНе начат
Анже
22:45
МарсельНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
БохумНе начат
РБ Лейпциг
19:30
Санкт-ПаулиНе начат

Кубок Англии

Новости
Блэкберн
0 - 2 0 2
Вулверхэмптон2 тайм
Плимут Аргайл
18:00
ЛиверпульНе начат
Астон Вилла
20:35
ТоттенхэмНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
0 - 1 0 1
Нефтчи ФерганаЗавершен
Крылья Советов
3 - 3 3 3
Нижний НовгородЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
Кызыл-Жар2 тайм
Акрон
0 - 0 0 0
Чжецзян Профешнл1 тайм

Непомнящий: состав "Зенита" выглядит убедительнее, чем у остальных

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионских амбициях петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, грамотная работа "Зенита" в зимнее трансферное окно увеличивает их шансы на чемпионство. Пока что состав петербуржцев выглядит убедительнее, чем у остальных, но еще нужно посмотреть, как новые футболисты впишутся в игру команды после сборов", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел нападающего Луиса Энрике у бразильского "Ботафого" в рамках обмена, в обратном направлении последовал Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Лидирующий в таблице "Краснодар" имеет в своем активе такое же количество очков.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится