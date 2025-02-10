«Гарсия — отличный форвард. У него есть ряд сильных качеств. Так что он может стать лучшим нападающим РПЛ», — цитирует Карреру «Матч ТВ».
Массимо Каррера и Ливай Гарсия имели опыт совместной работы в Греции. Каррера занимал пост главного тренера в АЕКе с конца 2019 года до конца 2020-го. Гарсия же присоединился к команде в сентябре 2020 года.
Под руководством итальянского специалиста Ливай Гарсия провел 10 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Каррера: Гарсия может стать лучшим нападающим РПЛ
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил потенциал новичка московского клуба Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"