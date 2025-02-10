"Он навяжет конкуренцию Угальде, хотя можно играть и в два форварда. Мне кажется, что это хорошее приобретение, но 20 миллионов — это очень дорого. Если бы заплатили 10–12 миллионов, было бы разумно", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
Нападающий Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа этой зимой за 20 миллионов евро и заключил контракт на 3,5 года. В текущем сезоне форвард провел за греческий клуб во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 15 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.
Гасилин: Гарсия - хорошее приобретение, но 20 миллионов - это очень дорого
Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался о переходе Ливая Гарсии в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"