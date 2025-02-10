"Перестаньте питаться птичьим пометом", — приводит слова Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что португальская "Брага" отказалась от трансфера уругвайского полузащитника Родриго Саласара в петербургский "Зенит". Причиной отказа назывались опасения португальцев насчёт получения денег за переход футболистов в условиях принятых в Европе против России санкций.
Сообщалось, что сумма компенсации за переход футболиста должна была составить 15 млн евро + 5 млн евро в виде бонусов.
В "Зените" отреагировали на информацию о срыве трансфера Саласара
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о отказе португальской "Браги" от трансфера в российский клуб полузащитника Родриго Саласара.
Фото: ФК "Зенит"