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В "Зените" отреагировали на информацию о срыве трансфера Саласара

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о отказе португальской "Браги" от трансфера в российский клуб полузащитника Родриго Саласара.
Фото: ФК "Зенит"
"Перестаньте питаться птичьим пометом", — приводит слова Медведева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что португальская "Брага" отказалась от трансфера уругвайского полузащитника Родриго Саласара в петербургский "Зенит". Причиной отказа назывались опасения португальцев насчёт получения денег за переход футболистов в условиях принятых в Европе против России санкций.

Сообщалось, что сумма компенсации за переход футболиста должна была составить 15 млн евро + 5 млн евро в виде бонусов.

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