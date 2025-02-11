"Жедсон — это отличный игрок. У него разные позиции в середине поля. Жедсон может играть на трех позициях, как минимум. Если "Спартак" сумеет с ним договориться, это будет существенным усилением. Это игрок другого уровня. Он сильнее Илича", - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний центральный полузащитник турецкого "Бешикташа" Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов московского "Спартака". Португальский хавбек станет приоритетной трансферной целью красно-белых, если у них не получится договориться о переходе сербского футболиста итальянского "Торино" Ивана Илича.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фернандеша в 17 миллионов евро. Его действующий контракт с турками рассчитан на срок до 30 июня 2027 года.
Агент Барбоза: Жедсон будет существенным усилением для "Спартака" - он сильнее Илича
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Спартака" в услугах полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Бешикташ"