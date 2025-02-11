По информации источника, московский "Спартак" предлагает полузащитнику Жедсону Фернандешу 2,5 - 2,7 миллионов евро в год без учетов бонусных выплат. В случае перехода португалец станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов красно-белых.
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" близок к подписанию полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша. Сообщается, что детали сделки будут согласованы к концу недели.
В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 17 миллионов евро, контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Жедсон Фернандеш выступал за английский "Тоттенхэм", турецкий "Галатасарай" и португальскую "Бенфику".
Источник: Metaratings.
Источник: "Спартак" предлагает Жедсону Фернандешу около 2,7 миллионов евро в год
Стали известны условия возможного контракта Жедсона Фернандеша со "Спартаком".
Фото: ФК "Бешикташ"