«Что касается «Спартака», можно сколько угодно говорить, что мы будем готовиться к основной части чемпионата, но 0:3 от «Зенита» — это довольно серьёзная пощёчина. Потому что эти две команды — флагманы нашего футбола. Состав «Спартака» в первом тайме? Я удивился — думал, что будут играть стартовыми составами, потому что такой спарринг, до чемпионата три недели осталось, надо играть уже стартовыми составами», — заявил Радимов «Матч ТВ».
В финальном матче турнира «Зенит» разгромил «Спартак» благодаря голам Дугласа Сантоса, Вендела и Кассьерры. Красно-белые доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Мартинса.
Уже 28 февраля возобновится чемпионат России по футболу. В рамках 19-го тура «Спартаку» предстоит домашний матч с «Оренбургом» 2 марта. «Зенит» же сыграет с ЦСКА 1 марта.
Радимов — о поражении "Спартака": 0:3 от "Зенита" — это довольно серьёзная пощёчина
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал выступление «Спартака» в финальном матче Зимнего Кубка РПЛ, где красно-белые уступили «Зениту» со счётом 0:3.
Фото: ФК "Спартак"