Евдокимов: в последнее время "Зенит" всегда попадает с трансферами. В отличие от того же "Спартака"

«Я видел Луиса Энрике в одной игре на Зимнем Кубке РПЛ. Хороший футболист. Можно сказать, что в последнее время «Зенит» всегда попадает с трансферами. В отличие от того же «Спартака», — заявил Евдокимов «РБ Спорт».
В период зимнего трансферного окна «Зенит» пополнил свой состав новыми игроками: Луисом Энрике и Огненом Мимовичем. «Спартак» также усилился, подписав нападающего Ливая Гарсию, вингера Пабло Солари и вратаря Илью Помазуна.
После 18 туров в рамках Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 39 очков. «Спартак», в свою очередь, расположился на третьей позиции с 37 очками.