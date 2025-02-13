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"Никакой жалости нет". Первак призвал Соболева набирать форму и готовится играть

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак рассказал, было ли ему жалко, что Александр Соболев не принял участия в финальном матче Зимнего кубка РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Никакой жалости нет. Пусть Соболев набирает форму и готовится играть. Я представляю футболиста Соболева игроком сборной России, если эти "ворота" для нас откроются. Меня в меньшей степени интересует "Зенит". Я вижу Соболева как игрока сборной, пусть набирает форму", - приводит слова Первака "Спорт День за Днем".

11 февраля прошёл финальный матч Зимнего кубка РПЛ 2025 года между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Победу в этой встрече одержали сине-бело-голубые со счётом 3:0.

Нападающий "Зенита" Александр Соболев, который до перехода в петербургский клуб 4,5 года выступал в составе "Спартака", не попал в заявку на этот матч, так как несколькими часами ранее принимал участие в другом спарринге - с армянским "Пюником", где сумел отличиться забитым голом.

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