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Канчельскис: Личка дает результат, с ним "Динамо" чуть не выиграло чемпионат России

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о работе Марцела Лички в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Работу Лички считаю положительной. Марцел дает результат, с ним "Динамо" чуть не выиграло чемпионат России. Сложно сказать, когда в последний раз "Динамо" так серьезно боролось за чемпионство. Он провел хорошую работу", - цитирует Канчельскиса "Евро-Футбол".

Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом 2023 года, ранее чешский специалист работал в "Оренбурге" и "Динамо-Брест". По итогам прошлого сезона бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко.

После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Бело-голубые проведут две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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