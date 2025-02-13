"Работу Лички считаю положительной. Марцел дает результат, с ним "Динамо" чуть не выиграло чемпионат России. Сложно сказать, когда в последний раз "Динамо" так серьезно боролось за чемпионство. Он провел хорошую работу", - цитирует Канчельскиса "Евро-Футбол".
Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом 2023 года, ранее чешский специалист работал в "Оренбурге" и "Динамо-Брест". По итогам прошлого сезона бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко.
После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Бело-голубые проведут две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Канчельскис: Личка дает результат, с ним "Динамо" чуть не выиграло чемпионат России
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о работе Марцела Лички в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"