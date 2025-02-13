«Если он хочет развиваться, то рано или поздно ему нужно будет выходить из зоны комфорта. Если выпадет хороший шанс из хорошего клуба, конечно. Я, как тренер, понятное дело, не хотел бы его ухода, но, с другой стороны, у игрока должна быть возможность использовать шанс — как, например, было с Захаряном. Решать будут сам Костя и «Динамо», если такое случится», — цитирует Личку Sport24.
Тюкавин — воспитанник московского «Динамо». За время своей карьеры в составе бело-голубых он провёл 150 матчей, в которых забил 48 голов и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего нападающего составляет 16 миллионов евро.
После 18 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков.
Личка — о возможном трансфере Тюкавина: не хотел бы его ухода
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего Константина Тюкавина в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо"