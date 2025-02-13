"Он не играл в финале, и в целом пока он третий номер среди центрфорвардов после Касьерры и Лусиано. Вероятно, когда он только пришел в команду, была некая договоренность о том, что играть он будет много, будут ставить, и все зависит от того, как проявит себя. Осенью проявить себя не получилось, но на сборах Соболев забивает", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В этом сезоне форвард провел во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 6 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место в таблице.
Шалимов: пока Соболев третий номер среди центрфорвардов "Зенита" после Касьерры и Лусиано
Российский тренер Игорь Шалимов высказался об уровне игры нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"