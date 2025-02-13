"Мы будем идти от игры к игре. Поэтому готовимся не только к матчу с "Зенитом", но и предстоящему второй отрезку чемпионату. Потому что шестое место, как говорит Евгений Леонорович, не место ЦСКА. Наше место наверху", - цитирует Бокова "Советский спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице с 39-ю очками в своем активе.
Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", также сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести последних лет.
Боков: шестое место, как говорит Евгений Леонорович, не место ЦСКА
Голкипер ЦСКА Данила Боков высказался о текущем положении команды в турнирной таблице.
Фото: ПФК ЦСКА