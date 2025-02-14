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Файзуллаев — о борьбе за место в составе ЦСКА: готов к конкуренции, но решение за тренером

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал свою ситуацию в команде и конкуренцию за место в стартовом составе.
Фото: ФК ЦСКА
«Не могу сказать, что потерял место в старте. Идут сборы, и тренер пробует новую схему. Я пропустил основную часть первого сбора из-за травмы.

Я буду работать, но решает тренер. Я не могу говорить за Николича. И я не тренер. Не могу сам поставить себя в состав. Конкуренция всегда была и будет. Когда я пришёл в ЦСКА, её было не меньше. Я готов ко всему, в том числе и к конкуренции с Пьяничем и новичками», — заявил Файзуллаев «Чемпионату».

Файзуллаев стал игроком ЦСКА летом 2023 года, перейдя из «Пахтакора» за 500 тысяч евро. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.

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