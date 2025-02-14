Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
22:45
ОсерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
14:30
УралНе начат
Химки
17:00
КайратНе начат
Рубин
17:00
КНДРНе начат
Факел
17:00
НасафНе начат

Пьянич выбрал самого сильного игрока РПЛ

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич назвал лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
«Я думаю, что сейчас лучшим игроком в РПЛ является Джон Кордоба из «Краснодара». Я видел его в нескольких играх, это нападающий, который делает разницу. Очень крутой форвард, важный футболист для «Краснодара», — цитирует Пьянича ТАСС.

Кордоба присоединился к «Краснодару» в июле 2021 года, перейдя из «Герты» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне колумбийский нападающий сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. На данный момент рыночная стоимость 31-летнего форварда составляет 14 миллионов евро по версии Transfermarkt.

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится