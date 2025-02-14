Пьянич выбрал самого сильного игрока РПЛ

«Я думаю, что сейчас лучшим игроком в РПЛ является Джон Кордоба из «Краснодара». Я видел его в нескольких играх, это нападающий, который делает разницу. Очень крутой форвард, важный футболист для «Краснодара», — цитирует Пьянича ТАСС.
Кордоба присоединился к «Краснодару» в июле 2021 года, перейдя из «Герты» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне колумбийский нападающий сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. На данный момент рыночная стоимость 31-летнего форварда составляет 14 миллионов евро по версии Transfermarkt.
После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков.
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Фото: ФК "Краснодар"