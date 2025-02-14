"Лорран прилетит на сборы ЦСКА в Турцию не раньше воскресенья", - цитирует де Соузу "СЭ".
В 2024 году Лорран провел за бразильский "Фламенго" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего бразильца в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с бразильским клубом рассчитан до конца 2029 года.
Стало известно, когда Лорран прибудет в расположение ЦСКА
Итеферсон де Соуза, отец полузащитника "Фламенго" Лоррана, рассказал, когда его сын прибудет в расположение ЦСКА.
Фото: ФК "Фламенго"