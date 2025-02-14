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Генич - об Иличе в "Спартаке": вопрос уже закрыт, этот трансфер не состоится

Популярный футбольный комментатор Константин Генич заявил, что переход хавбека "Торино" Ивана Илича в "Спартак" уже точно не состоится.
Фото: Getty Images
- Насколько я знаю, с Иличем не получилось. Вопрос уже закрыт, хотя Станкович очень настаивал, чтобы игрок присоединился к "Спартаку". Даже балканская сторона не смогла найти компромисс в переговорах. Этот трансфер не состоится.

Напомним, в это зимнее трансферное окно московский "Спартак" активно работал над трансфером центрального полузащитника "Торино" Ивана Илича. Ранее сообщалось, что красно-белые в итоге отказались от услуг сербского хавбека из-за его подверженности травмам.

23-летний Илич принял участие за туринцев в 12 матчах текущего сезона итальянской Серии А, в которых отметился одним забитым голом. Также на его счету голевая передача в одной игре Кубка Италии.

Источник: "Матч ТВ"

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