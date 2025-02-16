«Могу сказать, что «Спартак» приобрел хороших футболистов, они точно усилят команду. Надеюсь, Гарсия и Солари помогут «Спартаку» стать чемпионом», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Согласно данным СМИ, красно-белые заплатили 18,7 миллионов евро за нападающего АЕКа Ливая Гарсию и 10 миллионов за аргентинского полузащитника «Ривер Плэйт» Пабло Солари. Также команду пополнил голкипер Илья Помазун из ЦСКА.
Камоцци: Гарсия и Солари помогут "Спартаку" стать чемпионом
Франко Камоцци экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировал трансферы красно-белых в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"