«Он легионер, который находится в расцвете сил. Сидеть в запасе и играть эпизодически — неправильно. Роль ротации в «Спартаке» займут свои ребята. Легионер, приезжающий в Россию, должен быть игроком стартового состава или хотя бы быть конкурентом, а Медина проиграл конкуренцию на всех позициях», — заявил Гладилин «Матч ТВ».
Хесус Медина присоединился к «Спартаку» в июле 2023 года, перейдя из ЦСКА за 6 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний парагвайский полузащитник сыграл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Также он принял участие в 5 встречах в рамках Кубка России, где также забил два мяча.
Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.
Гладилин — об игре Медины в "Спартаке": легионер должен быть игроком стартового состава
Российский футбольный тренер Валерий Гладилин поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Хесусе Медине, который, по информации, может быть арендован «Ботафого» на год.
Фото: ФК "Спартак"