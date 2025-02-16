Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
16:00
АтлетикНе начат
Вальядолид
18:15
СевильяНе начат
Мальорка
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Бетис
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 1 0 1
Комо2 тайм
Монца
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
ЭмполиНе начат
Парма
20:00
РомаНе начат
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
19:30
ХольштайнНе начат
Хайденхайм
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛионНе начат
Ланс
19:15
СтрасбургНе начат
Гавр
19:15
НиццаНе начат
Реймс
19:15
АнжеНе начат
Ренн
22:45
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 0 1 0
Кызыл-ЖарЗавершен
Крылья Советов
17:00
ТоболНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат

Гладилин — об игре Медины в "Спартаке": легионер должен быть игроком стартового состава

Российский футбольный тренер Валерий Гладилин поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Хесусе Медине, который, по информации, может быть арендован «Ботафого» на год.
Фото: ФК "Спартак"
«Он легионер, который находится в расцвете сил. Сидеть в запасе и играть эпизодически — неправильно. Роль ротации в «Спартаке» займут свои ребята. Легионер, приезжающий в Россию, должен быть игроком стартового состава или хотя бы быть конкурентом, а Медина проиграл конкуренцию на всех позициях», — заявил Гладилин «Матч ТВ».

Хесус Медина присоединился к «Спартаку» в июле 2023 года, перейдя из ЦСКА за 6 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний парагвайский полузащитник сыграл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Также он принял участие в 5 встречах в рамках Кубка России, где также забил два мяча.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится