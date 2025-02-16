Во-первых, по мнению футболиста, он задержался в португальской команде. Во-вторых, уругвайца не устраивает работа медиков "Браги", которые, как он считает, не справляются с его микротравмами. В-третьих, Саласар давно хочет сменить обстановку и не видит проблем в переезде в Россию, а в "Зените" он сможет быстро адаптироваться, так как в петербургской команде числится большое количество латиноамериканцев.
Ранее сообщалось, что "Брага" из-за опасения неполучения денег отказалась от продажи Саласара в "Зенит" за 15 млн евро +5 млн евро бонусами, хотя игрок успешно прошёл медосмотр и уже в течение недели находился в расположении сине-бело-голубых на сборах в ОАЭ. По информации СМИ, полузащитник пытается убедить руководство "Браги" согласиться на трансфер.
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Стало известно, почему Саласар хочет перейти из "Браги" в "Зенит"
По информации СМИ, уругвайский полузащитник португальской "Браги" Родриго Саласар не хочет оставаться в клубе в силу действия ряда причин.
Фото: Global Look Press