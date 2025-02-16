"Спартак" — главный фаворит чемпионата. Они станут чемпионами. Пора уже "Зениту" не стать чемпионом. А то постоянно одно и то же. Когда-то это заканчивается. Сейчас "Зенит" показывает не тот футбол, что раньше. "Спартак" и "Краснодар" набирают, они в хорошем состоянии. "Зенит" даже в тройку не войдёт! Потом посмотрите. В тройку войдут "Спартак", "Краснодар", "Динамо" или ЦСКА. "Локомотив" вряд ли войдёт в тройку", — приводит слова Морозова Legalbet.
По итогам первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги промежуточное лидерство сохраняется за футбольным клубом "Краснодар", который после 18 матчей имеет в своем активе 39 очков. На втором месте с таким же количеством очков располагается действующий чемпион страны петербургский "Зенит". Третью строчку в настоящее время занимает московский "Спартак", который набрал 37 очков.
Возобновление чемпионата России по футболу после зимней паузы запланировано на 28 февраля.
Геннадий Морозов: "Спартак" станет чемпионом России, а "Зенит" даже в тройку не войдёт
Бывший тренер московского "Спартака" Геннадий Морозов поделился своими ожиданиями от второй части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"