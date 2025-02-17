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Айдамиров: если Ташуев готовит коллектив на сборах, значит, он остается. К нему есть полное доверие

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил о полном доверии наставнику грозненцев Сергею Ташуеву.
Фото: ФК "Ахмат"
"Ташуев - наш тренер, он руководит командой. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается. К нему есть полное доверие", - приводит слова Айдамирова "РБ Спорт".

В настоящее время команда "Ахмата", под руководством Сергея Ташуева, проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.

Ташуев вернулся в "Ахмат" в сентябре прошлого года. Ранее он уже возглавлял команду с 2022 по 2023-й.

Грозненцы завершили первую часть текущего чемпионата России, находясь на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ. От безопасной, 12-й строчки подопечных Ташуева отделяет три балла, а от зоны стыковых матчей - один.

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