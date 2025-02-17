"Ташуев - наш тренер, он руководит командой. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остается. К нему есть полное доверие", - приводит слова Айдамирова "РБ Спорт".
В настоящее время команда "Ахмата", под руководством Сергея Ташуева, проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.
Ташуев вернулся в "Ахмат" в сентябре прошлого года. Ранее он уже возглавлял команду с 2022 по 2023-й.
Грозненцы завершили первую часть текущего чемпионата России, находясь на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ. От безопасной, 12-й строчки подопечных Ташуева отделяет три балла, а от зоны стыковых матчей - один.
Айдамиров: если Ташуев готовит коллектив на сборах, значит, он остается. К нему есть полное доверие
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил о полном доверии наставнику грозненцев Сергею Ташуеву.
Фото: ФК "Ахмат"