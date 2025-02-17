- Было решено, что спортсмен будет отпущен "Фламенго" после того, как ЦСКА пришлет подписанный трансферный контракт. ЦСКА заявил, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и, соответственно, "Фламенго" не отпустил спортсмена, и все.
Напомним, ранее сообщалось, что переход 19-летнего нападающего Лоррана из "Фламенго" в московский ЦСКА сорвался из-за участия агентов, изменивших в последний момент условия перехода.
По информации СМИ, ожидалось, что российский клуб предоставит за игрока "Фламенго" аванс в размере 4 миллионов евро. Оставшиеся 4 миллиона должны быть выплачены в июле. Планировалось, что полузащитник заключит с "армейцами" контракт сроком на пять лет.
Лорран в этом сезоне принял участие в 4 матчах. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в 12 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Представитель Лоррана рассказал, почему сорвался трансфер в ЦСКА
Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, работающего с форвардом "Фламенго" Лорраном, прокомментировал срыв трансфера игрока в ЦСКА.
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