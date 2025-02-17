"Сейчас я не планирую уходить из "Рубина"! Но до этого были какие-то слухи, правда ничего конкретного не появлялось. Честно говоря, когда слышу новости, о каком-то клубе, который мной интересуется, мне, конечно, очень приятно. Это значит, что им нравятся как я действую на поле. Но у меня есть агент, и что касается этих вопросов, то всем занимается он", - приводит слова Даку "Матч ТВ".
Мирлинд Даку является игроком казанского "Рубина" с июля 2023 года, когда его за 1,2 млн евро выкупили у хорватского клуба "Осиек". Действующий контракт форварда с казанцами рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Даку в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 9 голов, отдал 5 голевых передач, получил 4 жёлтые карточки.
Мирлинд Даку: сейчас я не планирую уходить из "Рубина"
Албанский нападающий "Рубина" Мирлинд Даку высказался о его возможном уходе из казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"