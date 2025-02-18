"Спартак" точно не промахнулся с назначением Станковича. Он проводит хороший первый год в клубе. Станкович входит в тройку лучших тренеров РПЛ. Самое главное, чтобы команда не выпадала из чемпионской гонки до самого конца чемпионата — тогда дебютный сезон можно будет считать неплохим", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" летом 2024 года, ранее сербский специалист работал в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше". После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" сыграет на своем поле с "Оренбургом".
Команда Деяна Станковича проведет выездной матч с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", также петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.
Камоцци: Станкович входит в тройку лучших тренеров РПЛ
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"