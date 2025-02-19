"Мы пока не можем дать точного подтверждения, поскольку Футбольная ассоциация Замбии не подтвердила проведение игры", – приводит слова Мунгалы "ВсеПроСпорт".
Напомним, Российский футбольный союз 13 февраля сообщил, что сборная России по футболу в марте в Москве проведет товарищеский матч с командой Замбии. На данный момент африканская сборная располагается на 87-м месте в рейтинге ФИФА, в то время как россияне занимают 34-ю строчку.
В Футбольной ассоциации Замбии не подтвердили проведение матча со сборной России
Директор по связям с общественностью Футбольной ассоциации Замбии Сидней Мунгала высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.
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