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В Футбольной ассоциации Замбии не подтвердили проведение матча со сборной России

Директор по связям с общественностью Футбольной ассоциации Замбии Сидней Мунгала высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.
Фото: Getty Images
"Мы пока не можем дать точного подтверждения, поскольку Футбольная ассоциация Замбии не подтвердила проведение игры", – приводит слова Мунгалы "ВсеПроСпорт".

Напомним, Российский футбольный союз 13 февраля сообщил, что сборная России по футболу в марте в Москве проведет товарищеский матч с командой Замбии. На данный момент африканская сборная располагается на 87-м месте в рейтинге ФИФА, в то время как россияне занимают 34-ю строчку.

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