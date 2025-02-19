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Тикнизян рассказал, что думает о кричалке: Зенит — позор российского футбола

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал популярную на российских стадионах кричалку «Зенит — позор российского футбола», за которую клубы Премьер-Лиги часто получают санкции от КДК РФС.

Фото: ФК "Локомотив"
«Да ну, перестаньте. Это чушь какая-то. Без «Зенита» было бы скучно», — заявил Тикнизян «СЭ».

Кричалка впервые появилась среди болельщиков воронежского «Факела» в конце сезона-2023/24, позже ее подхватили фанаты «Спартака», ЦСКА и других команд. КДК РФС признал такие скандирования оскорбительными и стал регулярно накладывать штрафы на клубы.

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 39 очков.

Также Зенит является действующим чемпионом и обладателем Кубка России.

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