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Мор: Зиньковскому точно не стоит жаловаться на Станковича

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение, что Антон Зиньковский не использовал предоставленные ему возможности в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
«Зиньковскому точно не стоит жаловаться на Станковича. Ему давали больше шансов, чем кому-либо другому в спартаковском составе. На старте сезона Станкович выпускал его в РПЛ в каждом туре. Я смотрел и удивлялся, ведь Зиньковский раз за разом полностью проваливал игры. А его терпели пять игр подряд, или около того. Антон может злиться только на самого себя», — заявил Мор «Матч ТВ».

18 февраля стало известно, что Зиньковский покинул «Спартак» и был арендован «Крыльями Советов» до конца сезона.

В текущем сезоне Антон Зиньковский сыграл 7 матчей в Российской Премьер-Лиге и 6 матчей в Кубке России, где отметился тремя результативными передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 2,5 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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