"На вопрос об отсутствии трансферов "Краснодара" ответит весна. Если клуб чувствует, что им хватит текущего состава для победы в чемпионате — хорошо. А мы посмотрим. "Краснодару" может помочь сыгранность состава. Если лидеры будут здоровы и в хорошей форме, то почему бы не побороться за титул?" - цитирует Рязанцева "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые располагаются на 10-й строчке с 18-ю очками в своем активе.
В зимнее трансферное окно "Краснодар" не приобрел ни одного футболиста, команду покинул нападающий Александр Кокшаров, перешедший в "Пари НН" на правах аренды. Команда Мурада Мусаева примет на своем поле грозненский "Ахмат" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Рязанцев: на вопрос об отсутствии трансферов "Краснодара" ответит весна
Бывший российский футболист Александр Рязанцев порассуждал о трансферной политике "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"