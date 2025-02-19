Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Спортинг ЛиссабонЗавершен
ПСЖ
7 - 0 7 0
БрестЗавершен
Реал Мадрид
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
3 - 1 3 1
РоторЗавершен

В Федерации футбола Румынии считают ненормальным возможное возвращение России на европейские турниры

Менеджер по коммуникациям Федерации футбола Румынии Кэтэлин Попеску рассказал о том, какую позицию занимает организация относительно возможного возвращения команд из России на европейские соревнования.
Фото: Getty Images
"Недавно наша федерация сказала, что для нас не будет нормально, если Россия вернется, и сейчас мы придерживаемся этой позиции. Это не значит, что румынская федерация хочет, чтобы российский футбол страдал. Мы просто придерживаемся позиции УЕФА по этому вопросу", — приводит слова Попеску Sport24.

Российские профессиональные футбольные клубы и сборные всех возрастов начиная с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах, которые проводятся под эгидой ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций приняли данное решение из-за начала проведения на территории Украины специальной военной операции. Ее завершение называлось условием для снятия отстранения с российских команд.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится